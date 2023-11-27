В Подмосковье двухлетний ребенок отравился наркотиками

В подмосковном Красногорске двухлетнего ребенка забрали в больницу с отравлением наркотиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, девочку забрали из квартиры в ЖК «Ильинские луга». Взрослые, вызвавшие «скорую», рассказали медикам, что ребенок потерял сознание. Позже врачи установили, что девочка отравилась метадоном. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Петербурге четырехлетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотическим препаратом после визита к отцу.