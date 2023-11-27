В МВД приняли 12 новых заявлений на блогера Аяза Шабутдинова

Полиция получила более десяти новых заявлений от бывших учеников блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя «Общероссийского движения предпринимателей» Андрея Ковалева.

Все обращения бизнесменов в МВД приняли.

Блогера арестовали в начале ноября в рамках дела о мошенничестве. На данный момент официально в деле восемь потерпевших. По версии следствия, ущерб от действий Шабутдинова составил четыре миллиона рублей.

Представители бизнес-тренера запрашивали для него домашний арест, но в этом было отказано. Сам Шабутдинов вину не признает. В беседе с журналистами он заявил, что считает ситуацию абсурдной.

Ранее глава ФНС объяснил, почему в ведомстве заинтересовались некоторыми блогерами.