Керченскую паромную переправу закрыли из-за шторма

Паромная переправа, соединяющая Крым с материковой частью России, перестала работать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

По данным ведомства, причиной временной остановки работы переправы являются неблагоприятные погодные условия.

На Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Пострадали десятки людей. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды.

В Черном море скопились десятки кораблей, которые не могут попасть в порты из-за разгула стихии. Компаниям пришлось остановить отгрузку нефти в Новороссийске.

Подробнее о стихийном бедствии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказала, откуда сильный шторм пришел в Крым.