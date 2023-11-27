Романов обратился к генпрокурору с просьбой отреагировать на жалобы жильцов на ЖКХ

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить случаи запрета на смену жильцами многоквартирных домов управляющей компании или формы управления домом.

Поводом для запроса стали массовые жалобы председателей петербургских ТСЖ, а также жителей МКД на невозможность сменить управляющую компанию.

Собственники решили сменить управляющую компанию и поручить управление домом своему ТСЖ. Как и положено по закону, владельцы квартир провели собрание и подали документы в региональную Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с тем, чтобы соответствующие изменения были внесены в региональный Реестр управляющих компаний. Однако ГЖИ отказала собственникам в связи с тем, что в инспекцию поступили постановления судебных приставов о запрете вносить изменения, касающиеся снятия с прежней УК обязанностей по обслуживанию дома.

«В Санкт-Петербурге в одном из районов в такую ситуацию попали 98 многоквартирных домов, где живут тысячи людей. ТСЖ одного из домов выиграла несколько судов по искам к судебным приставам-исполнителям, но ГЖИ не приняло это к сведению и так и не внесла необходимые для разрешения ситуации изменения в Реестр. При этом везде дома, фактически, не обслуживаются: гниют водопроводные трубы, коммуникации отопления, нет ремонта в подъездах, не поверяются счетчики тепла, растрескавшиеся оконные рамы не меняются и не ремонтируются», - говорится в запросе Михаила Романова.

В документе отмечается, что «несменяемые управляющие компании продолжают собирать с жильцов деньги, регулярно повышая тарифы и не вкладывая в дом ничего».

«Долги растут, судебные приставы накладывают один запрет за другим. Можно предположить, что имеет место злоупотребление служебным положением, а также возможное превышение полномочий со стороны должностных лиц, которые своими действиями потворствуют «коммунальному рабству» и нарушению прав граждан», — отмечает в своем запросе Романов.