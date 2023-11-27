Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отель курорта «Манжерок» признан лучшим в России

Отель курорта «Манжерок» получил премию «Горы России»

close
100%
Пресс-служба курорта Сбера «Манжерок»

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок» был признан лучшим горнолыжным отелем страны в премии «Горы России», сообщает пресс-служба Сбера.

Курорт Сбера также был отмечен специальной номинацией наблюдательного совета национальной премии — всесезонный курорт «Манжерок» признан «Курортом-драйвером устойчивого развития региона».

Пятизвездочный отель курорта открылся в июне 2023 года и стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири.

Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле, где гостям представлены 304 номера.

Между тем, у курорта Сбера «Манжерок» большая социальная ответственность, которая с каждым годом расширяется. Сегодня это несколько направлений и десятки проектов.

Проект под названием «Дарим Добро» включает в себя несколько направлений — это социальная и экологическая ответственность. За два с половиной года сумма поддержки всех этих проектов составила практически 200 млн рублей.

Крупнейший проект компании, направленный на поддержку особых детей, детей-сирот, детей из незащищенных слоев населения, а также инклюзивного спорта начал работать еще с 2019 года.

Сегодня речь идет не только о мероприятиях поддержки здоровья и культурно-массового досуга, но и строительстве социальных объектов в регионе.

Всего участие в премии «Горы России» приняли 342 представителя индустрии со всей России. Голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября 2023 года, в нем участвовали 150 тысяч человек.

Премия «Горы России» проводится АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» во второй раз. Ее цель заключается в том, чтобы не только развивать горнолыжный туризм, но продвигать культуру активного отдыха в горах.

Все новости на тему:
Цивилизация
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий