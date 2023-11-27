Россиянин устроил дебош в сауне

В столице Карелии молодой человек устроил дебош в сауне. Об этом сообщает издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на информацию пресс-службы Росгвардии.

Тревожную кнопку пришлось нажать работникам местного банного комплекса. 24 ноября они не смогли сами справиться с агрессивным посетителем и вызвали на подмогу силовиков.

Прибывшие на место росгвардейцы обезвредили 20-летнего юношу, который, по словам женщины-администратора, оскорблял ее, ругался матом и бил стеклянные бутылки.

Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Норильске дебошир напал на росгвардейца, потому что был старше его.