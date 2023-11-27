Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что скифское золото принадлежит Крыму. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами.

«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — заключил Песков.

Скифское золото привезли на Украину 26 ноября, местные таможенники приступили к оформлению ценностей. В свою очередь музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил факт передачи золота.

Коллекция скифского золота, содержащая уникальные артефакты, находилась в Нидерландах с 2014 года. В августе 2014 года было принято решение не передавать коллекцию ни Крыму, ни Украине. Но летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

В июне Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото. 4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге подтверждал, что золото скифов подготовили к отправке на Украину.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что скифское золото Крыма на Украине будет расхищено и перепродано в частные коллекции.

Ранее в Англии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза.