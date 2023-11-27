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В Подмосковье после снегопада обрушился спортивный комплекс

В Подмосковье из-за погодных условий обрушился спортивный комплекс

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Телеграм-канал «112»

В Московской области под тяжестью снега обрушился спортивный комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Алабушево, на улице Дзержинского. Так как на улице выпало слишком много осадков, купол надувной конструкции не выдержал скопившийся снег.

В результате никто не пострадал. Помещение использовалось для пляжных видов спорта, которые из-за сезона уже не актуальны.

Накануне в Москве выпало большое количество осадков. Это привело к тому, что аэропорты города за прошедшие сутки закрывали полосы 26 раз для того, чтобы убрать снег. Некоторые рейсы задержали.

Ранее в Сочи из-за урагана обрушилось здание.

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