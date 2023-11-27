В Подмосковье после снегопада обрушился спортивный комплекс

В Московской области под тяжестью снега обрушился спортивный комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Алабушево, на улице Дзержинского. Так как на улице выпало слишком много осадков, купол надувной конструкции не выдержал скопившийся снег.

В результате никто не пострадал. Помещение использовалось для пляжных видов спорта, которые из-за сезона уже не актуальны.

Накануне в Москве выпало большое количество осадков. Это привело к тому, что аэропорты города за прошедшие сутки закрывали полосы 26 раз для того, чтобы убрать снег. Некоторые рейсы задержали.

Ранее в Сочи из-за урагана обрушилось здание.