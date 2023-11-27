Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Жуковский в Подмосковье работает в штатном режиме с 13:00 27 ноября после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

«С 13:00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия ледяного дождя, послужившего причиной временного закрытия, устранены», — сообщил источник агентства.

Ранее Росавиация сообщила, что метель внесла коррективы в работу столичных аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково, но сейчас они работают штатно, несмотря на непогоду.

Накануне сообщалось, что аэропорты Москвы 26 раз закрывали из-за снегопада взлетно-посадочные полосы на очистку.

До этого Дептранс столицы предупредил о затрудненном движении на дорогах города.

Ранее метеоролог Шувалов заявил, что частота стихийных бедствий в России будет расти.