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Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Жуковский заработал в штатном режиме после очистки взлетной полосы

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Аэропорт Жуковский в Подмосковье работает в штатном режиме с 13:00 27 ноября после очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

«С 13:00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия ледяного дождя, послужившего причиной временного закрытия, устранены», — сообщил источник агентства.

Ранее Росавиация сообщила, что метель внесла коррективы в работу столичных аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково, но сейчас они работают штатно, несмотря на непогоду.

Накануне сообщалось, что аэропорты Москвы 26 раз закрывали из-за снегопада взлетно-посадочные полосы на очистку.

До этого Дептранс столицы предупредил о затрудненном движении на дорогах города.

Ранее метеоролог Шувалов заявил, что частота стихийных бедствий в России будет расти.

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