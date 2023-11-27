Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка попала в больницу с отравлением, отмывая дома ванну

«Фонтанка»: в Петербурге женщина попала в больницу, помыв ванну

close
100%
Shutterstock

Из квартиры в Калининском районе Петербурга госпитализирована женщина, которая получила отравление, пока чистила ванну. Об этом сообщает «Фонтанка».

51-летнюю петербурженку госпитализировали с отравлением из собственной квартиры. Женщина убирала в ванной комнате и чистила сантехнику средством «Белизна», после чего ей стало плохо.

Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где у нее диагностировали отравление парами хлора, женщина находится в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии.

Ранее под Уфой пятеро детей и подростков отравились парами хлора в бассейне.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий