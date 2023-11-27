Россиянка попала в больницу с отравлением, отмывая дома ванну

Из квартиры в Калининском районе Петербурга госпитализирована женщина, которая получила отравление, пока чистила ванну. Об этом сообщает «Фонтанка».

51-летнюю петербурженку госпитализировали с отравлением из собственной квартиры. Женщина убирала в ванной комнате и чистила сантехнику средством «Белизна», после чего ей стало плохо.

Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где у нее диагностировали отравление парами хлора, женщина находится в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии.

Ранее под Уфой пятеро детей и подростков отравились парами хлора в бассейне.