Кинолог объяснил, нужно ли потакать капризам собаки

Собака может сама решать, когда требовать от хозяина удовлетворения своих потребностей, однако не всему стоит потакать. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. К примеру, по его словам, питомец может разбудить в шесть утра, потому что ему захотелось погулять или поиграть, но владелец вправе отказать.

«Если вы проявите достаточную твердость, то собака быстро поймет, что попытки разбудить вас без должных на то оснований не приводят к успеху, и перестанет тревожить вас», — отметил Голубев.

При этом он подчеркнул, что хозяин должен быть внимательным к состоянию собаки. Если питомец чувствует себя плохо, то на помощь нужно будет прийти и в три часа ночи.

До этого Голубев объяснил, как научить собаку выражать просьбы. По его словам, если перед прогулкой давать псу в зубы ошейник, через какое то время он сам возьмет его, услышав слово «Гулять».

Ранее россиянам рассказали, как подготовить квартиру к заселению щенка.