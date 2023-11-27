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Австралийка cлучайно продала за $200 картину стоимостью $50 тысяч

Daily Mail: австралийка продала картину за $200 и узнала, что ее стоимость $50 тыс.

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Жительница Австралии продала картину за $200 и только после узнала, что ее стоимость более $50 тысяч, пишет Daily Mail.

Как рассказала Сара Боннер, в 2021 году она купила по объявлению картину, которая показалась ей красивой. Спустя два года женщина решила продать полотно, запросив за него $100. Через несколько дней с ней связался покупатель, который, к удивлению австралийки, предложил за товар $200.

Позже ей написал другой покупатель и поинтересовался, продается ли еще картина. Сару такой интерес к товару удивил, поэтому она начала искать о нем информацию в интернете. Из источников Боннер узнала, что совершила дорогостоящую ошибку.

Картина, которой она владела два года, была написана известным французским художником Пьером Сулажем. Подобные работы мастера были проданы на аукционах за более чем $50 тысяч, а одна из работ мужчины и вовсе ушла с молотка за $35 млн.

«Это могло бы действительно скрасить мой год и изменить ситуацию к лучшему для моей семьи», — сокрушается Сара.

Ранее семья узнала, что картина в их доме стоит несколько миллионов долларов.

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