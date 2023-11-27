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Скифское золото доставили на Украину

Таможня Украины сообщила о прибытии в страну скифского золота

Скифское золото привезли на Украину, местные таможенники уже приступили к оформлению ценностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила государственная таможенная служба Украины.

«Прямо сейчас грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники произведут идентификацию сокровищ», — говорится в сообщении таможенников.

Коллекция скифского золота, содержащая уникальные артефакты, находилась в Нидерландах с 2014 года. В августе 2014 года было принято решение не передавать коллекцию ни Крыму, ни Украине. Но летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге заявил, что золото скифов готовится к отправке на Украину. В октябре крымские музеи сообщали о планах продолжить судиться за право на него.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию со скифским золотом.

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