Сухая ветка насквозь пробила лобовое окно машины россиянина из-за урагана

В Ростовской области крупная сухая ветка пробила стекло машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в Шахтах. На видео с места инцидента можно заметить, что большой кусок дерева прошел сквозь окно со стороны водителя. При этом сам мужчина находился в автомобиле. После произошедшего он вышел из салона, начал отряхиваться и осматривать ветку.
Причиной происшествия стал ураган.
Как сообщает Donday.ru, инцидент произошел на улице Хабарова. Диаметр ветки составил около десяти сантиметров.
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