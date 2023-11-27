Сухая ветка насквозь пробила лобовое окно машины россиянина из-за урагана

В Ростовской области крупная сухая ветка пробила стекло машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Шахтах. На видео с места инцидента можно заметить, что большой кусок дерева прошел сквозь окно со стороны водителя. При этом сам мужчина находился в автомобиле. После произошедшего он вышел из салона, начал отряхиваться и осматривать ветку.

Причиной происшествия стал ураган.

Как сообщает Donday.ru, инцидент произошел на улице Хабарова. Диаметр ветки составил около десяти сантиметров.

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