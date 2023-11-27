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РЖД объявили о восстановлении повреждений сети на Черноморском побережье

РЖД заявили об устранении последствий мощного шторма на Черноморском побережье

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Илья Наймушин/РИА Новости

Компания РЖД заявила об устранении последствий мощного шторма на Черноморском побережье. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. Ведется восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с необходимым материалом (щебень, бутовый камень и т.д.). Работы осложняются продолжающимся штормом», — заявили в РЖД.

В компании добавили, что работает круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов РЖД — 8-800-775-00-00. Также фактическую информацию можно получить в приложении или на сайте.

До этого на Кубани было приостановлено движение поездов из-за непогоды, задерживаются 50 составов.

Отключение напряжения в контактной сети произошло на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс.

Ранее мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае.

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