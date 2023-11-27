В Крыму рассказали, когда сойдет вода после подтоплений

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду на то, что вода в Крыму начнет уходить к концу 27 ноября. Его слова приводит РИА Новости.

При этом чиновник подчеркнул, что на полный сход воды обратно в море уйдет несколько дней.

«Прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть уже немножко полегче. Еще ветер есть, но, безусловно, не той силы, что было вчера ночью», — заявил Константинов.

До этого семь человек пострадали во время шторма в Крыму, двое госпитализированы.

Состояние госпитализированных пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое, всего на полуострове из зоны бедствия эвакуировали 311 человек, среди которых 43 ребенка. Их разместили в пунктах временного размещения.

По словам научного руководителя Росгидромета, сложные погодные условия будут сохраняться до среды, 29 ноября, включительно.

Ранее в Крыму был введен режим ЧС.