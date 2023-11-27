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На Урале женщина три года получала выплаты на несуществующего ребенка

В Екатеринбурге женщина годами получала выплаты на вымышленного ребенка

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Depositphotos

В Екатеринбурге суд вынес приговор женщине, которая три года получала пособия на ребенка, которого не существует. Об этом сообщает Е1.

Чтобы получать деньги, женщина подделала документы о рождении, после чего отправила их в госучреждения. В результате в 2020-2023 годах ей выплатили более 622 тысяч рублей.

«При этом женщина ребенка никогда не рожала и не усыновляла», — сообщается в публикации.

Женщину признали виновной в мошенничестве и обязали выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа. Все деньги, которые екатеринбурженка получила за три года, она отдала в ходе разбирательства.

Ранее в Москве женщина девять лет получала соцпособия на несуществующего ребенка.

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