Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские медики осмотрели более 700 человек из сектора Газа с 13 ноября

Минздрав РФ: врачи осмотрели более 700 человек, эвакуированных из сектора Газа

close
100%
Минздрав России' class="item-image" >
Телеграм-канал Минздрав России

Российские врачи осмотрели 761 человека, эвакуированного из сектора Газа с 13 ноября в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России в Telegram-канале.

Отмечается, что среди этих пациентов был 361 ребенок, в том числе 12 детей до одного года. В процессе осмотра медики обнаружили 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы.

Кроме того, врачи осмотрели 10 беременных женщин на разных сроках беременности, от 6 до 36 недель.

Врач-инфекционист обнаружил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Все эвакуированные и их родственники сделали экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без помощи ни одного россиянина в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий