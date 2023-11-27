Российские медики осмотрели более 700 человек из сектора Газа с 13 ноября

Российские врачи осмотрели 761 человека, эвакуированного из сектора Газа с 13 ноября в связи с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России в Telegram-канале.

Отмечается, что среди этих пациентов был 361 ребенок, в том числе 12 детей до одного года. В процессе осмотра медики обнаружили 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы.

Кроме того, врачи осмотрели 10 беременных женщин на разных сроках беременности, от 6 до 36 недель.

Врач-инфекционист обнаружил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Все эвакуированные и их родственники сделали экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без помощи ни одного россиянина в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.