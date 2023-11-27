Названа дата прекращения сильных метелей в РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что непогода в России будет длиться до среды, 29 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, самым сложным днем станет понедельник.

«Сегодня самый-самый тяжелый день на юге, но на самом деле и в центре европейской России. До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 м/с в Крыму будет 25 м/с, но все-таки уже не 40», — рассказал Вильфанд.

Сообщается, что к 29 ноября скорость ветра в Крыму спадет с 40 до 15-20 м/с.

По словам Вильфанда, в Ростовской области 27 ноября ожидается ветер скоростью до 28 м/с, а в Краснодарском крае — 15-20 м/с.

До этого в Крыму был введен режим ЧС из-за шторма. Три дороги в Крыму были перекрыты из-за непогоды.

Ранее в Краснодарском крае сообщили о массовой задержке поездов.