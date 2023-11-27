Россиянам рассказали о самых распространенных ошибках в резюме

Соискатели часто совершают одни и те же ошибки при составлении резюме для поиска работы. В первую очередь — это лишние подробности с указанием ненужного опыта работы и личной информацией. Такая дотошность вредит соискателю, считает и.о. завкафедрой психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Вадим Киселев. Массивный текст у рекрутера или работодателя вызывает раздражение и нежелание с ним знакомиться, отметил он.

«Старайтесь избегать лишних подробностей, не перечисляйте очевидные навыки, будьте лаконичны, но конкретны, структурируйте текст, раскрывайте наиболее значимую информацию о себе и своем опыте (особенно за последние три года)», — порекомендовал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей, подчеркнув, что это покажет умение человека уважать чужое время.

Также повредить может обилие рекомендаций от руководства и коллег, что может выглядеть как готовность руководства компании пойти на все, чтобы избавиться от сотрудника. Кроме того, в числе минусов — обилие своих условий, которые показывают неготовность соискателя проявлять лояльность к работодателю, выдвижение завышенных требований по заработной плате и ошибки и опечатки в резюме.

Кроме того, по мнению экспертов, частая ошибка соискателей — это использование неделовых фотографий. К резюме лучше приложить одно портретное фото или фото, выполненное в деловом стиле.

Карьерный консультант также отмечал, что резюме не должно содержать перечислений банальных качеств и навыков. Лучше его оформить в виде PDF-документа с единым шрифтом, в разделе «Обо мне» должно быть не более 3-5 фраз о соискателе как о специалисте.

Исследователи ранее выяснили, что меньше всего проблем с подготовкой резюме в России у бухгалтеров.