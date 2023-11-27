В районе Эльбруса выпало до полуметра снега

В горах Кабардино-Балкарии за ночь выпало до полуметра снега, курорт «Эльбрус» закрыт, все службы курорта переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

«Друзья, в горах сейчас опасная обстановка из-за сильного снегопада, даже на поляне Азау на высоте 2 350 м за ночь выпало более полуметра снега, а наверху осадки с очень сильным ветром. Лавинная обстановка сейчас максимально опасная. Все службы курорта работают в усиленном режиме, ваши безопасность и жизнь важнее всего», — сообщили представители компании.

Сообщается о запрете выходить на горнолыжные трассы, все они в данный момент закрыты. Администрация курорта отметила, что после улучшения погодных условий склоны наберут «отличный снежный покров», что даст возможность гостям провести отдых с комфортом — но только после прекращения шторма.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет «нескучная» погода на неделе — в столицу придут «январские морозы».

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