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Вильфанд пообещал москвичам интересную погоду на неделе

Вильфанд заявил, что москвичей ждет «нескучная» погода на неделе

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет «нескучная» погода на неделе — в столицу придут «январские морозы». Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.

«Понижение температуры начнется во второй половине дня в понедельник. Во вторник днем и ночью будет уже минус 3-8 градусов, а в среду — ночью до минус 10-15 градусов и днем минус 5-8 градусов. Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января обычно всего 6-7 суток с таким температурным фоном фиксируется», — заявил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в четверг произойдет кратковременное потепление, но только на один день — в пятницу температура вновь опустится ниже минус десяти градусов.

До этого железные дороги Москвы были переведены на усиленный режим из-за снегопада.

Гидрометцентр прогнозировал опасную погоду в европейской части РФ 27 ноября — снег, гололед и ветер до 15-20 м/с.

Ранее Депранс Москвы предупредил о затрудненном движении на дорогах столицы.

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