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Синоптик рассказал москвичам о погоде на предстоящую неделю

Синоптик Ильин: в Москве окрепнут морозы и пройдет небольшой снег

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

На этой неделе в Москве после кратковременной оттепели начнут крепчать морозы, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Снегопадов до конца недели можно не ждать, отметил он в беседе с RT.

Сегодня вечером, по словам синоптика, московский регион начнет покидать южный циклон.

«Мы начнем попадать в его холодную тыловую часть. После кратковременной оттепели снова начнут крепчать морозы», — пообещал Ильин.

Предстоящей ночью в Москве и Московской области температура воздуха опустится до 6-11 градусов ниже нуля, завтра днем — до 2-7 градусов мороза. В среду прогнозируется аналогичная погода, пройдет небольшой снег.

Сегодня днем в столице пройдет мокрый снег с дождем, из-за чего на дорогах появится корочка, на дорогах установится сложная дорожная обстановка.

«К концу недели особых снегопадов ждать не стоит, — добавил Ильин. — В первый день зимы морозы еще окрепнут. Первый день декабря будет мягкий хороший зимний день, с небольшим снегом».

Гидрометцентр ранее предупредил об опасной погоде в большинстве регионов европейской части России. Во всех регионах ЦФО прогнозируются сильный и мокрый снег, снежные заносы, гололед, гололедица и ветер до 15-20 м/с.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, предстоящая зима в России будет теплой — температура воздуха будет в пределах или выше нормы.

Все новости на тему:
Снегопад в Центральной России
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