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В Росморречфлоте рассказали, когда начнется эвакуация сухогруза Blue Shark

Росморречфлот: эвакуация сухогруза Blue Shark начнется, когда позволит погода

Пресс-служба Росморречфлота сообщила, что операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark с 21 членом экипажа начнется тогда, когда это позволит погода. Об этом пишет РИА Новости.

Остающиеся на борту люди являются гражданами Сирии, Индии и Египта. Уточняется, что о пострадавших на борту капитан судна не сообщал.

Telegram-канал Shot, ссылаясь на переговоры между диспетчером и командой судна, сообщил, что сухогруз Blue Shark, который выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий.

До этого сообщалось, что на сухогрузе Blue Shark, севшем на мель под Анапой, не допустили разлива нефти. Штормом он был выброшен на мель около 2:00 мск после срыва с якорей около 23:00 мск в воскресенье.

Blue Shark был построен в 1997 году и сейчас плавает под флагом Белиза. Его общая длина составляет 167 метров, а ширина — 26 метров.

Главным назначением судна является перевозка полезных ископаемых.

Ранее сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

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