В Крыму один человек числится пропавшим без вести после шторма

В Крыму сообщают об одном пропавшем без вести местном жителе и четырех пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС России.
«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению», — сообщают в экстренных службах.
В Евпатории и Сакском районе были эвакуированы более 300 человек, из них — 43 ребенка.
До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении 255 деревьев из-за шторма.
Ведомство предупреждает жителей региона об опасности нахождения на улице во время опасной погоды — сейчас на территории Кубани действуют семь штормовых предупреждений.
Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.