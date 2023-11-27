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В Крыму один человек числится пропавшим без вести после шторма

МЧС России: в Крыму сообщают об одном пропавшем без вести местном жителе

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Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму сообщают об одном пропавшем без вести местном жителе и четырех пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС России.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению», — сообщают в экстренных службах.

В Евпатории и Сакском районе были эвакуированы более 300 человек, из них — 43 ребенка.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении 255 деревьев из-за шторма.

Ведомство предупреждает жителей региона об опасности нахождения на улице во время опасной погоды — сейчас на территории Кубани действуют семь штормовых предупреждений.

Ранее гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском.

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