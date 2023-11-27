Три дороги в Крыму перекрыты из-за непогоды

Из-за шторма в Крыму ограничено движение по трем участкам дорог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтодор».

В соответствии с опубликованным списком, закрыт участок дороги между Симферополем и Евпаторией с 51-ого по 64-й километр. Для обхода можно воспользоваться дорогой через Новоселовское. Также невозможно проехать по дороге Саки — Митяево — Красноперекопск — Симферополь. Там на проезжую часть упал столб высоковольтной линии электропередачи, но уже организован объезд. Закрыта также дорога Черноморское — Межводное.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25–27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Более полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, а более 200 жителей Евпатории были эвакуированы.

Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября выходным днем из-за плохой погоды.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.