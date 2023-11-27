Из-за рухнувших на пути деревьев наблюдается задержка поездов в Сочи

Из-за непогоды, вызванной штормом, в Сочи упали деревья на железнодорожные пути. Это привело к задержке пассажирских поездов, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что деревья упали на контактную линию железнодорожных путей. В связи с этим на место происшествия были направлены ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

Отмечается, что аэропорт Сочи «продолжает работу по фактической погоде». Некоторые рейсы были перенаправлены в Минеральные Воды по решению авиакомпаний.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, приходится на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

Свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на 23:20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.