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Вернувшийся в аэропорт Самары после взлета самолет вылетел в Москву

Прокуратура: вернувшийся в аэропорт Самары после взлета самолет вылетел в Москву

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Вернувшийся в аэропорт Самары после взлета самолет вылетел в Москву. Об этом пишет пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«Авиарейс №SU-1217 вылетел в Москву в 11:18 минут (мск)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обращений и жалоб по факту задержки рейса от пассажиров не поступало. На время ожидания рейса им было предоставлено питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

До этого сообщалось, что приволжская прокуратура проверяет причины возвращения самолета в аэропорт Самары.

«Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявили в прокуратуре.

Сообщается, что самолет вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине и благополучно приземлился с 128 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. После инцидента в Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Ранее в США самолет вернулся в аэропорт из-за вырвавшейся из стойла лошади.

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