Домработница ограбила и усыпила пенсионерку

В Санкт-Петербурге 66-летнюю местную жительницу ограбила женщина, которая ранее убирала ее квартиру. Об этом сообщает АН «Оперативное открытие».

По информации СМИ, инцидент произошел 24 ноября. Накануне, по словам пенсионерки, к ней пришла ее бывшая домработница и попросилась переночевать. Женщина согласилась, а ночью ее ждал «сюрприз». К ней в комнату зашли бывшая домработница и неизвестный мужчина и стали вымогать деньги, угрожая ножом.

В итоге петербурженка отдала злоумышленникам 340 тыс. рублей, две банковские карты с пин-кодами, два мобильных телефона, другую технику, а также личные документы. После этого женщину заставили выпить таблетки, от которых она заснула.

На следующий день соседка потерпевшей вызвала полицию, так как услышала, как 66-летняя пенсионерка зовет на помощь.

Полиция по горячим следам задержала по подозрению в преступлении двух граждан Узбекистана — 51-летнюю женщину и ее 25-летнего сына — против них возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее мигранты избили пенсионера, который не хотел их подвезти.