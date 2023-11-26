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Беспилотники самолетного типа атаковали Смоленскую область

Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о подавлении атаки БПЛА на регион

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Shutterstock

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила беспилотник над Смоленском утром 26 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Анохин.

Он также попросил горожан не распространять фотографии и видеоролики с дронами в социальных сетях.

До этого сообщалось, что над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями сбили 11 украинских беспилотников. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, часть БПЛА летела к российской столице. Позднее он сообщил, что еще один дрон уничтожили над Подольском. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ночь на 26 ноября российская система ПВО сбила пять беспилотников в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что оперативные службы не обнаружили взрывчатых веществ после падения БПЛА в Туле.

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