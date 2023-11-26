Системы ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что средства защиты ликвидировали украинский дрон самолетного типа над Брянским районом. При этом никаких данных о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — указал Богомаз.

Губернатор добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В конце глава области поблагодарил российские подразделения ПВО за защиту региона.

26 ноября Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 11 украинских дронов в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Позже в военном ведомстве заявили еще о девяти беспилотниках, уничтоженных в небе над указанными регионами.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, системы противовоздушной обороны сбили несколько летательных аппаратов в Жуковском и Дзержинском районах. Согласно предварительной информации, никаких разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о повреждении зданий из-за атаки украинских БПЛА.