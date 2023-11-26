Врач дала советы, как защититься от вирусов в общественных места

Сезонные эпидемии гриппа возникают ежегодно в осенне-зимний период, круглогодично мы можем сталкиваться с аденовирусной, риновирусной инфекцией. Эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости в основном составляют дети — 64%. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова.

«Если говорить о структуре самой ОРВИ, то это микс возбудителей, в состав которого входят различные вирусные инфекции, как правило, сопровождаемые и бактериальным возбудителем. Соответственно, мы имеем дело с вирусно-бактериальной ассоциацией. ОРВИ остается неконтролируемой инфекцией вследствие широкого спектра возбудителей (более 200), высокой контагиозностью (заразностью), отсутствием для большинства из них вакцинопрофилактики и формированием устойчивости к лекарствам», — объяснила она.

По словам врача, очень сложно сохранять хорошую противоинфекционную активность при современной жизни, так как огромное количество факторов оказывает влияние на мукозальный иммунитет, то есть местный иммунитет слизистых, ослабление барьерных защитных функций.

«К этим факторам относятся стресс, нерациональное питание, снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности, вредные привычки, неконтролируемые хронические заболевания. Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется. Системы иммунитета слизистых (мукозальный иммунитет) — это основная арена воспалительного процесса при вирусной инфекции», — добавила эксперт.

Врач подчеркнула, что самые простые меры защиты оказываются высокоэффективными с позиции доказательной медицины.

«Соблюдайте личную гигиену. Чаще мойте руки, проветривайте помещение, проводите влажную уборку. Помнить также о тепловом режиме, не допускайте переохлаждение организма. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками, обеспечьте себе отдых и полноценный сон», — сказала она.

Терапевт также рекомендовала употреблять достаточное количество белка и обратить внимание именно на него, а не на потребление витамина C.

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