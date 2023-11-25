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Журналистка заявила, что основательница сети кафе «Андерсон» пригрозила «ее придушить»

В РБК рассказали об угрозах журналистке от предпринимательницы Татуловой

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Александра Мудрац/ТАСС

Журналистка РБК Анна Захарова сообщила, что получила угрозы от основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой из-за непонравившихся формулировок в статье. Главный редактор Объединенной редакции РБК Петр Канаев объяснил «Газете.Ru», что в разговоре с журналисткой Татулова использовала «унизительные и угрожающие» выражения, несмотря на то, что некорректная, по ее мнению, формулировка была изменена.

«Я не могу отвечать за формулировки, которые сейчас используют другие СМИ и Telegram-каналы — я отвечаю за работу редакции РБК, а значит, в том числе, за психологическую и физическую безопасность своих коллег. Вечером в пятницу Анна сообщила, что после публикации основанной на комментариях Анастасии Татуловой статьи Анастасия Анатольевна позвонила ей и выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста. В частности, претензии вызвала формулировка «продала сеть кафе «Андерсон», так как, по ее словам, она владела не сетью, а брендом и активами. Эта формулировка была скорректирована. В разговоре, по словам Анны, использовались выражения унизительного и угрожающего характера», — сказал он.

Канаев считает «недопустимыми» угрозы в адрес журналистов. Он уточнил, что направил Татуловой письмо с призывом обсуждать рабочие вопросы «в уважительном диалоге».

«Сегодня я обратился с письмом к Анастасии Татуловой, в котором указал, что РБК стремится к объективности изложения информации, мы готовы обсуждать рабочие вопросы во взаимно уважительном диалоге. Но меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью», — подчеркнул он.

25 ноября журналистка РБК Анна Захарова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» информацию об угрозах в свой адрес со стороны основательницы сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой. По словам Захаровой, предпринимательнице не понравились «некоторые формулировки» в статье о продаже «Андерсона» «Вкусвиллу» — она позвонила автору и потребовала поправить текст, пригрозив «придушить» журналистку, если она этого не сделает.

Ранее журналистке «Газеты.Ru» поступили угрозы после работы над статьей о пирамиде Life is good.

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