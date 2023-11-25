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В Калининградской области возникла очередь из грузовиков на границе с Литвой

В Калининградской области на выезд в Литву образовалась очередь из грузовиков

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

На российско-литовском участке границы в Калининградской области образовалась очередь из грузовиков. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

«25 ноября перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Еще 25 большегрузов, которые прошли оформление у калининградских таможенников, стоят на нейтральной полосе.

Ведомство отмечает, что причина — замедленная работа литовских коллег. За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин, однако никаких разъяснений в связи с этим не дали.

Пограничный пункт пропуска «Чернышевское» (Кибартай) на текущий момент единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) для легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные Литва закрыла в 2022 году.

Накануне пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков предупредил Вильнюс о негативных экономических последствиях на границе из-за возможного закрытия КПП «Чернышевское».

Ранее таможенники КПП «Чернышевское» нашли тайник с боеприпасами в иномарке россиянина.

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