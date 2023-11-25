В Киеве обесточены почти 200 зданий после взрывов

В центральной части Киева без света остались 197 зданий. Об этом сообщает Киевская городская администрация в своем Telegram-канале.

По словам чиновников, утром 25 ноября была обесточена воздушная линия.

«В результате без света остались 77 жилых дома и 120 учреждений в центральной части Киева», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины инцидента, специалисты ведут восстановительные работы.

25 ноября в столице Украины произошла серия взрывов. Первые взрывы прозвучали около 7:00 мск. Позднее сообщалось о пожаре на площади 100 кв. м.

Около 8:19 мск издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Издание передавало, что на три жилых дома упали обломки. Затем очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.

Тем временем глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия будет расплачиваться за все взрывы на Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.