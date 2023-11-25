Экономист рассказал о способах увеличить будущую пенсию

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Ленте.ру» о способах, позволяющих увеличить размер будущей пенсии.

Экономист отметил, что в течение жизни человек должен накопить определенный стаж и количество пенсионных баллов. По словам Беляева, в первую очередь для этого необходима белая заработная плата, поскольку пенсия выплачивается из расчета перечислений, которые работодатель переводит в пенсионный фонд на основе общего фонда зарплаты.

Эксперт рассказал, что увеличить размер пенсии также можно, отправившись на Север и заработав там необходимый для получения северных выплат стаж, а потом вернуться обратно и получать повышенную пенсию. Кроме того, можно получить статус ветерана труда, который позволяет рассчитывать на пенсию в увеличенном объеме и определенные льготы.

До этого газета «Известия» со ссылкой на статистику Социального фонда писала, что с начала текущего года разрыв между средними пенсиями в регионах России резко вырос.

22 ноября члены Совета Федерации одобрили законопроект об увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля, а также об установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 8134,88 рубля.

Ранее Совфед одобрил повышение военных пенсий с октября 2024 года.