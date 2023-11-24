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Во Владимирской области впервые с начала СВО обнаружили беспилотник

Во Владимирской области нашли беспилотник, устанавливается его происхождение

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат обнаружен в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Позавчера в Юрьев-Польском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат», — написал он.

По его словам, в настоящее время беспилотник находится на экспертизе, его происхождение устанавливается.

Уточняется, что взрывчатки на аппарате не было. Пострадавших в результате его падения нет.

Telegram-канал Mash отмечает, что беспилотник во Владимирской области обнаружили впервые с начала специальной военной операции (СВО).

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили 176 беспилотников Вооруженных сил Украины. Такие цифры указываются в сводке российского Министерства обороны.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об отражении двух атак ВСУ на одном из направлений.

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