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Регионам России предложили выбрать один из двух методов расчета нормативов ТКО

Глава РЭО Буцаев: регионы могут выбрать свой метод определения нормативов ТКО

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Денис Абрамов/РИА Новости

Регионы России теперь могут сами выбрать метод для установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). На сегодня выбор в пользу сравнительного анализа сделали 10 субъектов, также они могут применять метод измерения количества отходов, рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«В соответствии с новым методом нормативы накопления ТКО уже определены в Пермском крае, Оренбургской области, — цитирует Буцаева телеканал «360». — Всего в адрес РЭО поступили материалы от 10 субъектов РФ, планирующих установить нормативы в отношении отдельных категорий потребителей с применением метода сравнительного анализа».

При выборе метода измерения регион должен в течение года проводить замеры отходов. А при выборе сравнительного анализа необходимо руководствоваться справочником постановления №1390, который предусматривает 43 категории образователей отходов для установки нормативов.

В обоих случаях результаты исследований и расчета нормативов нужно направить в РЭО для получения рекомендаций, заключил Буцаев.

Напомним, также он сообщил, что по результатам соцопроса 77% россиян довольны качеством оказания услуг по вывозу мусора.

Ранее стало известно, что регоператоры из 47 субъектов страны подключились к проекту по отслеживанию за перемещением твердых коммунальных отходов в режиме реального времени.

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