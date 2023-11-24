В ДНР при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок

Поселок городского типа Старомихайловка, расположенный в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), подвергся атаке со стороны украинских военных. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один ребенок, сообщается в Telegram-канале мэра Донецка Алексея Кулемзина.

Он отметил, что украинские солдаты атаковали населенный пункт при помощи беспилотного летательного аппарат (БПЛА). Дрон сбросил на поселок взрывное устройство, нанеся урон местным жителям.

«В пгт Старомихайловка во дворе дома по улице Партизанской получила ранение девочка 2013 года рождения», — написал Кулемзин.

Другие подробности о произошедшем, включая состояние ребенка, в настоящее время не уточняются.

Утром 24 ноября Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских беспилотников на юге страны. По данным ведомства, 13 летательных аппаратов были ликвидированы в воздушном пространстве Крыма. При этом еще три дрона нейтрализовали в районе Волгоградской области.

В министерстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи БПЛА самолетного типа. Однако военные страны вовремя заметили беспилотники и пресекли деятельность Киева.

Ранее российские журналисты пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ.