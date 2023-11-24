Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок

Кулемзин: 10-летняя девочка получила ранения при атаке украинского дрона на ДНР

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Поселок городского типа Старомихайловка, расположенный в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), подвергся атаке со стороны украинских военных. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один ребенок, сообщается в Telegram-канале мэра Донецка Алексея Кулемзина.

Он отметил, что украинские солдаты атаковали населенный пункт при помощи беспилотного летательного аппарат (БПЛА). Дрон сбросил на поселок взрывное устройство, нанеся урон местным жителям.

«В пгт Старомихайловка во дворе дома по улице Партизанской получила ранение девочка 2013 года рождения», — написал Кулемзин.

Другие подробности о произошедшем, включая состояние ребенка, в настоящее время не уточняются.

Утром 24 ноября Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских беспилотников на юге страны. По данным ведомства, 13 летательных аппаратов были ликвидированы в воздушном пространстве Крыма. При этом еще три дрона нейтрализовали в районе Волгоградской области.

В министерстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи БПЛА самолетного типа. Однако военные страны вовремя заметили беспилотники и пресекли деятельность Киева.

Ранее российские журналисты пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий