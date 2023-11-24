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Россиянам рассказали о пользе для здоровья муки из сверчков

Глава «РосЭнерджи» Стокоз: в сверчковой муке вдвое больше железа, чем в печени

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Сверчковая мука может быть полезна для здоровья, так как содержит в два раза больше железа, чем говяжья и гусиная печень, утверждает руководитель проекта производства линейки продуктов «РосЭнерджи» Антон Стокоз. Особенно продукция из сверчков полезна для людей с сахарным диабетом, заявил он пресс-центре НСН.

В России каждый пятый житель страдает от анемии из-за нехватки железа, восполнить этот дефицит могли бы продукты из сверчков, считает Стокоз. Также он рассказал о соке из пророщенной пшеницы, который производители смешивают со сверчковой мукой и делают из этого продукт, который, по его словам, восполняет человеку нехватку витаминов.

По России разошлись порядка 15 тысяч баночек со сверчками, 500 килограммов печенья, 200 килограммов лапши, рассказал руководитель преокта.

«Сейчас проводятся исследования, согласно которым продукция из сверчков полезна для больных сахарным диабетом, заявил он. — Заменять мясо мы не собираемся, это лишь добавки к обычному рациону».

Напомним, о начале производства выпечки из сверчковой муки стало известно в конце октября, производство размещено в Московской области и Ставропольском крае. Сверчки могут быть основным ингредиентом при производстве печенья, шоколадных конфет, макарон, а также других изделий.

Врачи считают, что мука из сверчков является непривычным продуктом для жителей России, и предупреждают, что организм может не сразу ее принять.

Диетологи при этом отмечают, что на фоне высоких цен на мясо и белковой недостаточностью альтернатива в виде муки из сверчков может оказаться востребованной у россиян.

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