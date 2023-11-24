В российских школах введут обязательные часы по региональной истории

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что в школьный курс в ближайшее время будут добавлены часы по региональной истории. Об этом он сообщил на встрече с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) им. А. И. Герцена в Петербурге, передает ТАСС.

Он напомнил, что есть единый предмет «история», в рамках которого изучается история России и всеобщая история.

«Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла», — подчеркнул Мединский.

До этого помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что новый учебник истории получился очень проработанным.

Ранее в Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке.