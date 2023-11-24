Россиянам рассказали о главной ошибке при выборе виски

При выборе виски не надо смотреть, в какой стране он изготовлен, так как это не имеет никакого значения, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. На качестве напитка может сказаться его выдержка, а не производитель, пояснил он в беседе с НСН.

Виски в России чаще всего поставляют из стран Соединенного королевства, Индии и Ирландии, рассказал Шапкин.

«Какая разница, откуда он везется? Виски и в Африке виски. У нас пять из десяти самых продаваемых брендов – из Индии, англичане их в свое время научили делать. Вы можете понять, чем один виски отличается от другого? Это обычный дистиллят, производитель не имеет значения», — заявил эксперт, добавив, что сказываются на напитке выдержка и прочие факторы.

Ситуация, по его словам, может кардинально измениться, если Китай изобретет методику, по которой виски будут выдерживать ускоренно.

Напомним, Китай вошел в первую десятку рейтинга крупнейших поставщиков виски в Россию по итогам года. Также поставки нарастила Индия.

По прогнозу экспертов, до Нового года спиртные напитки в России не подорожают, однако с начала 2024 года ожидается увеличение из стоимости.