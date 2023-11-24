В Госдуме оценили вероятность возвращения «железного занавеса»

Возвращение «железного занавеса» на данный момент кажется невозможным. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, Россия слишком интегрирована в международное сообщество. Даже на Западе будет много противников такого подхода, считает она. Более того, парламентарий заверила, что изоляция России невыгодна и самому Западу. В том же Евросоюзе есть немало стран, которые против разрыва отношений с Россией, потому что есть много важных для Европы проектов можно реализовать только с Россией, потому много кто ждет восстановления отношений.

Парламентарий отметила, что раньше люди думали, что дружить с СССР не нужно и многие были запуганы. Но с тех пор все изменилось и иностранцы побывали в России и уехали с другим впечатлением.

«Если мы говорим именно на уровне людей, а не политиков, то никакого «железного занавеса», конечно, не получится», — заявила Журова.

Она считает, что «железный занавес» в чистом виде невозможен. Исключением может быть только КНДР.

Ранее власти Норвегии заявили об отсутствии нарушений на границе с Россией.