В Мурманской области появились дополнительные КПП из-за наплыва мигрантов

Дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) появились на въезде в Мурманскую область, а также на территории самого региона. Усиление мер безопасности произошло из-за наплыва иностранцев, сообщил губернатор области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в последнее время в регионе наблюдается увеличение динамики прибывающих мигрантов. В связи с этим местная администрация решила увеличить количество пропускных пунктов, уточнил глава области.

«В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — указал Чибис.

Также он добавил, что перед сотрудниками правоохранительных органов и пограничниками была поставлена задача тщательно проверять документы приезжающих людей. В частности, специалистам поручено следить за «легитимностью» пребывания иностранцев на территории РФ.

«Установка этих контрольно-пропускных пунктов простимулировала тех, кто находится здесь нелегально — мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно», — резюмировал Чибис.

Ранее в Кремле прокомментировали планы европейских стран закрыть практически все пропускные пункты на границе с Россией.