Кабмин РФ проработает параметры развития городских электричек до 1 декабря

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить проработку параметров реализации проектов, связанных с развитием городских электричек, до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В заявлении отмечается, что глава кабинета министров дал соответствующее поручение по итогам стратегического заседания по развитию инфраструктуры. При этом за выполнение данного поручения отвечают Министерство транспорта, Министерство финансов и Министерство экономического развития.

«Совместно с ОАО «РЖД» предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года. Сделать это нужно до 1 декабря», — говорится в сообщении.

23 ноября заместитель главы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах страны к концу текущего года ожидается перевыполнение плана по модернизации дорог. По словам вице-премьера, за указанный промежуток времени специалисты должны восстановить на 200-300 км дорог больше по сравнению с изначальным планом.

Ранее в правительстве РФ начали прорабатывать вопрос строительства железной дороги в Крым через территорию новых регионов страны.