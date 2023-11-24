«Чемпионат» проведет голосование за выбор лучших представителей фигурного катания

Редакция спортивного портала «Чемпионат» анонсировала старт голосования за выбор лучших представителей мира фигурного катания, говорится в релизе портала.

Отмечается, что премия «Король и королева фигурки» призвана отметить лучших представителей мира фигурного катания по мнению болельщиков и зрителей. В голосовании примут участие спортсмены, которые проявили себя в соревнованиях или показательных выступлениях в 2023 году — в том числе уже завершившие соревновательную карьеру.

«Мы с командой рады объявить старт ежегодной премии по фигурному катанию. Уверен, что нас ждет месяц, полный непредсказуемых исходов и интересных событий. Победа в премии будет определяться нашими читателями, все будет происходить и меняться буквально на наших глазах», — отметил управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков.

В беседе с корреспондентом портала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась своими предположениями об исходе премии. По ее мнению, среди мужчин больше всего выделяется Роман Костомаров.

«Среди девушек лучше всех Софья Акатьева, потому что она выиграла чемпионат России. Еще можно выделить Алину Загитову, потому что она везде и заметная. Конечно, еще выделю Лизу Туктамышеву. На нее смотрят и равняются молодые девчонки, потому что она пашет много лет и показывает потрясающие результаты», — сказала она.

Как уточнили в редакции портала, каждый подписчик Telegram-канала «Ход Коньком» сможет принять участие в голосовании. После подведения итогов «Чемпионат» торжественно поздравит победителей премии и вручит памятную награду.