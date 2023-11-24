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Россиян предупредили о подорожании красной икры на 10% ближе к Новому году

Аналитик Савельев: к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10%

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Depositphotos

Красная икра традиционно дорожает в преддверии Нового года, когда спрос на нее поднимается. В этом году повышение стоимости составит 5-10% по сравнению с прошлым, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Цены уже начали постепенно подниматься, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Уже сейчас мы видим, что килограмм красной икры горбуши последней путины стоит от 7 тысяч рублей. Красная икра нерки – от 9 тысяч», — сказал эксперт, добавив, что указанные цены вырастут еще на 10%.

Если икра продается ощутимо по более низким ценам, то нужно перед покупкой понять, когда она была добыта. Часто такие товары хранятся с прошлого или позапрошлого года, отметил Савельев. Кроме того, есть вероятность нарваться на фальсификат, поэтому к слишком низким ценам нужно относиться с осторожностью, предупредил он.

В середине ноября сообщалось о резком снижении цен на красную икру на 25%. Это объясняли тем, что лососевая путина в этом году стала одной из рекордных — вылов превысил 608,4 тысячи тонн.

Ранее эксперты сообщили, что в стране под видом отечественной массово продается черная икра из Китая – доля такого продукта достигла 40%. При этом президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев объяснил это явление тем, что китайская икра проходит в России дополнительную обработку, поэтому страна производства меняется.

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