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В России призвали сделать детские новогодние подарки полезными и патриотичными

Общественник Ветров призвал разработать рекомендации к составу детских подарков

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Depositphotos

В России нужно ввести рекомендации к составу новогодних подарков для школьников, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он призвал заменить сладости в таких подарках на более полезные продукты, а также добавить к ним патриотические элементы. Соответствующее предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Новогодние подарки для детей включают в себя пирожные, конфеты, батончики. Все это лучше заменить на натуральные продукты, не вредные для детского здоровья, считает Ветров. Также, по его мнению, такие подарки могли бы стать «инструментом воспитания детей».

«К примеру, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны», — заявил общественник.

Он призвал рассмотреть возможность изменить состав подарков, которые централизованно вручают школьникам, сделав акцент на их здоровье и воспитании чувства патриотизма.

Напомним, в этом году ожидается 20%-ный рост стоимости детских новогодних подарков из-за повышения цен на шоколад на мировом рынке. Однако, кондитеры при этом заверяют, что резкого скачка цен не будет.

Эксперты ранее сообщали, что по этикету стоимость новогоднего подарка взрослым друзьям и коллегам не должна превышать 3 тыс. рублей.

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