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Метеозависимых москвичей ждет тяжелый день

Атмосферное давление в Москве опустится ниже рекорда 1973 года

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Depositphotos

Атмосферное давление в Москве в пятницу, 24 ноября, опустится ниже рекорда 1973 года и составит 718 мм ртутного столба. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

«К нам подходит очень глубокий атлантический циклон. Он и над территорией Северной Атлантики был с очень низким давлением, которое чаще фиксируется у тропических циклонов. Это будет абсолютный минимум, который наблюдался для 24 ноября. Пока рекорд для этого дня составляет 722,3 мм рт. ст. и принадлежит 1973 году», — заявила Позднякова.

Она добавила, что в этот же день давление начнет расти и к полуночи субботы, 25 ноября, должно достигнуть 734 мм рт. ст. Такой перепад давления может вызвать плохое самочувствие у метеозависимых москвичей, о чем сообщила ведущий врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Полежаевской Элеонора Хугаева.

Медики рекомендуют в этот день не перегружать себя задачами и внимательно наблюдать за потребностями организма в отдыхе.

До этого исследование показало, что две трети россиян считают себя метеозависимыми.

Ранее врач дала советы, которые помогут пережить скачок атмосферного давления.

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