Силовики перекрыли центр Дублина из-за беспорядков

Ирландская полиция и полицейский спецназ перекрыли доступ к центральной улице Дублина. Об этом сообщает телеканал RTE.

«О'Коннелл-стрит полностью закрыта для посещения. Дороги, ведущие к О'Коннелл-стрит, также оцеплены», — сообщили в эфире.

По данным телеканала, на этой улице, где расположена городская мэрия, произошел пожар. Пока не ясно, был ли это целенаправленный поджог или произошел инцидент.

В ирландской столице прекратил работу общественный транспорт.

До этого в центре Дублина начались протесты после того, как три малолетних ребенка и женщина подверглись нападению 50-летнего мужчины.

Предполагается, что нападающий — иммигрант из Алжира. Около площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Также была подожжена одна из полицейских машин.

Ранее в столице Ирландии не менее трех человек пострадали в результате вооруженного нападения на школу.